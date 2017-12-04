ХК «Сочи» одержал первую победу в домашней серии игр

Команда 2 декабря уверенно обыграла московское «Динамо».

Начали матч «леопарды» неудачно. В первом периоде ворота южан распечатал Владимир Брюквин. Во втором игровом отрезке сочинцам удалось отыграться и выйти вперед. Первую шайбу забросил Вадим Щегольков, автором второй стал Никита Щитов.

«Я сегодня детям сказал с утра: «Вы сегодня придете на хоккей, давно не были, и я обязательно забью». Действительно, так и получилось. Ради своих детишек я забил гол», — сказал Никита Щитов.

«Старался принести пользу команде. Бросил, удачно попал, я очень рад этому. В принципе, хотел бы, наверное, посвятить своему отцу, который, мягко говоря, прихворал. И сказать: «Папа, поправляйся и возвращайся в ряды»», — поделился Вадим Щегольков.

В третьем периоде Щегольков оформил дубль. Точку в матче за три секунды до сирены поставил Эрик О’Делл — 4:1. Эта встреча стала ответной в противостоянии команд в текущем сезоне. Наставник гостей отметил, что игра для «Динамо» оказалась провальной.

«Проиграли такой стыковой, важный матч, который за шесть очков. Соперник превзошел нас сегодня и в желании, и в стремлении. Второй период это полностью подтвердил. Если в прошлой игре нам удалось вытащить матч, в этой игре мы не смогли это переломить», — рассказал главный тренер ХК «Динамо» Владимир Воробьев.

Победа над «Динамо» стала первой в домашней серии «Сочи». В ближайших матчах на своей арене «леопардам» предстоит сыграть с ярославским «Локомотивом», питерским СКА и московским «Спартаком».

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