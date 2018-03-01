ХК «Сочи» одержал победу над тольяттинской «Ладой»

Матч состоялся 1 марта в Тольятти.

Игра завершилась со счетом 2:3.

У «Сочи» отличились Егор Морозов (3-я минута), Эрик О’Делл (18-я минута) и Артем Томилин (40-я минута). В составе «Лады» шайбы забросили Кирилл Капустин (3-я минута) и Шейн Харпер (31-я минута).

ХК «Сочи» набрал 87 очков в 56 матчах и гарантировал себе шестое место в таблице Западной конференции КХЛ. Сочинцы в первом раунде плей-офф сыграют с хельсинским «Йокеритом».

«Лада» завершила сезон на 13-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 50 очков в 56 матчах, пишет «Р-Спорт».

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