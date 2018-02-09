ХК «Сочи» одолел «Ак Барс», но не выиграл Sochi Winter Series

Вторая встреча серии прошла 9 февраля в Ледовом дворце «Большой».

Команда Сергея Зубова переиграла казанцев в основное время. Счет в серии стал равным, победитель определялся в буллитах, которые лучше исполнили игроки казанской команды.

«Леопарды» с самого начала встречи обозначали свое преимущество. Уже на третьей минуте это принесло свои дивиденды в виде гола Ивана Ларичева. За 41 секунду до перерыва Никита Точицкий удачно подставил клюшку под наброс от Никиты Лисова и сделал счет 2:0.

Вторая двадцатиминутка полностью осталась за соперником. В одном из эпизодов вратарь «Сочи» пропустил: в середине периода Владимир Ткачев убежал от защитника и сократил разрыв.

В заключительном отрезке игроки «Ак Барса» усилили натиск и предпринимали усилия к тому, чтобы сравнять цифры на табло. Пыл соперника остудил гол Ивана Ларичева, который оформил дубль – 3:1. Победный результат был сохранен, южане выиграли в основное время и сравняли счет в серии.

Согласно регламенту Sochi Winter Series, победитель должен был определиться в буллитах. Игроки «Ак Барса» оказались более удачливыми и реализовали три попытки из пяти, сообщает пресс-служба «Сочи».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 8 февраля ХК «Сочи» уступил «Ак Барсу» в первом матче Sochi Winter Series со счетом 1:2.

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