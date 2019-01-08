Южане 7 января провели последний матч домашней серии, начавшейся еще в конце декабря 2018 года. Соперником команды выступила «Сибирь».

Стартовый отрезок матча проходил по сценарию сочинцев. Игроки Сергея Зубова создавали моменты у ворот Дэнни Тэйлора. Однако вратарь выручал свою команду, а на 11-й минуте гости вышли вперед. До первого перерыва хозяевам ответить не удалось.

«Леопарды» во втором периоде не отошли от своего плана на игру и ответили двумя быстрыми шайбами на 34-й минуте. Дамир Рахимуллин вошел в зону и попал в девятку. А через 24 секунды Эрик О´Делл из-под защитника отправил шайбу в сетку – 2:1.

В первой половине третьего периода сначала отличился Эрик О’Делл, поразив ворота из круга вбрасывания. Через минуту Никита Точицкий увеличил счет до 4:1. Вскоре шанс забить еще раз представился «Сибири», но сочинцы за две минуты меньшинства создали три голевых момента, один из них завершил Эрик О’Делл, который оформил свой второй хет-трик за «Сочи».

На 52-й минуте гости ответили двумя быстрыми голами. Больше заброшенных шайб зрители не увидели. Итог матча – 5:3, сочинцы прервали серию неудач в чемпионате.

Следующие четыре встречи «Сочи» проведет на выезде. «Леопарды» сыграют с командами «Востока» – «Салаватом Юлаевым» 11 января, «Барысом» 13 января, «Сибирью» 15 января и «Авангардом» 17 января. Следующий матч в «Большом» игроки Сергея Зубова проведут 23 января с «Нефтехимиком», сообщает пресс-служба клуба.

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