ХК «Сочи» одолел «Сибирь» и одержал первую победу в 2019 году» /> .overlay_banner {display:none; position:fixed; z-index:1002; opacity:0.5; filter:alpha(opacity=50); top:0; right:0; left:0; bottom:0; background:#000; } .popup_banner {display:none; position:fixed; /*border:3px solid #999; background:#fff;*/ height:100%; width: 100%; z-index:1003; /*border-radius:10px; padding:30px; padding-left: 0px;*/ top: 0%;} .close_banner {display:block; width:132px; text-align:center; cursor:pointer; height:28px; line-height:24px; background:#fff; /*color:red; border:3px solid red;*/ position:absolute; top:12px; right:10px; text-decoration:none; border-radius:3px; font-size:20px; } .time_banner {display:none; width:202px; text-align:center; cursor:pointer; height:28px; line-height:24px; background:#fff; /*color:red; border:3px solid red;*/ position:absolute; top:12px; left:10px; text-decoration:none; border-radius:3px; font-size:20px; } .open_popup_banner {text-decoration:underline; color:#00aeef; cursor:pointer; } .open_popup_banner:hover {text-decoration:none; } Новости Телеканал Видео Кубанотека Тесты Фото Прямой эфир Toggle navigation Новости Телеканал Видео Фото Тесты ТОП+ Ключевые темы: Новый год — 2019 Разгул стихии в Туапсе и Сочи Марафон «Край Добра» Дело за малым (function(w, d, n, s, t) { w[n] = w[n] || []; w[n].push(function() { Ya.Context.AdvManager.render({ blockId: «R-A-327716-1», renderTo: «yandex_rtb_R-A-327716-1», async: true }); }); t = d.getElementsByTagName(«script»)[0]; s = d.createElement(«script»); s.type = «text/javascript»; s.src = «//an.yandex.ru/system/context.js»; s.async = true; t.parentNode.insertBefore(s, t); })(this, this.document, «yandexContextAsyncCallbacks»); ХК «Сочи» одолел «Сибирь» и одержал первую победу в 2019 году

0
2

Южане 7 января провели последний матч домашней серии, начавшейся еще в конце декабря 2018 года. Соперником команды выступила «Сибирь».

Стартовый отрезок матча проходил по сценарию сочинцев. Игроки Сергея Зубова создавали моменты у ворот Дэнни Тэйлора. Однако вратарь выручал свою команду, а на 11-й минуте гости вышли вперед. До первого перерыва хозяевам ответить не удалось.

«Леопарды» во втором периоде не отошли от своего плана на игру и ответили двумя быстрыми шайбами на 34-й минуте. Дамир Рахимуллин вошел в зону и попал в девятку. А через 24 секунды Эрик О´Делл из-под защитника отправил шайбу в сетку – 2:1.

В первой половине третьего периода сначала отличился Эрик О’Делл, поразив ворота из круга вбрасывания. Через минуту Никита Точицкий увеличил счет до 4:1. Вскоре шанс забить еще раз представился «Сибири», но сочинцы за две минуты меньшинства создали три голевых момента, один из них завершил Эрик О’Делл, который оформил свой второй хет-трик за «Сочи».

На 52-й минуте гости ответили двумя быстрыми голами. Больше заброшенных шайб зрители не увидели. Итог матча – 5:3, сочинцы прервали серию неудач в чемпионате.

Следующие четыре встречи «Сочи» проведет на выезде. «Леопарды» сыграют с командами «Востока» – «Салаватом Юлаевым» 11 января, «Барысом» 13 января, «Сибирью» 15 января и «Авангардом» 17 января. Следующий матч в «Большом» игроки Сергея Зубова проведут 23 января с «Нефтехимиком», сообщает пресс-служба клуба.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА