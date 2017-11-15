ХК «Сочи» по буллитам уступил «Локомотиву» из Ярославля

Матч прошел 15 ноября на стадионе «Арена-2000-Ярославль».

Иван Ларичев вывел команду из Сочи вперед уже на 45-й секунде матча. На девятой минуте встречи «Локомотив» отыгрался благодаря Максиму Тальбо. На 36-й минуте встречи Петри Контиола вывел ярославскую команду вперед. На 45-й минуте матча сочинец Святослав Гребенщиков сравнял счет.

Встреча перетекла в овертайм, который не выявил победителя. В серии буллитов «Локомотив» одержал победу, пишет «Чемпионат».

Заключительная игра выезда пройдет 17 ноября в Хельсинки, «Сочи» встретится с «Йокеритом». После возвращения домой «леопарды» 19 ноября примут «Салават Юлаев».

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