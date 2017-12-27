ХК «Сочи» подписал контракт с Джонатоном Блумом

Клуб заключил соглашение с 28-летним американским защитником до конца сезона.

Американец Джонатон Блум на юниорском уровне выступал в Западной хоккейной лиги за «Ванкувер Джайантс». Защитник уже в первый сезон выступлений за команду помог ей стать чемпионом и выиграть главный трофей Канадской хоккейной лиги — Мемориальный кубок.

Блум также участвовал в двух молодежных чемпионатах мира за сборную США, а в 2007 году был выбран на Драфте НХЛ клубом «Нэшвилл Предаторз». Свой контракт с «Нэшвиллом» он отработал, играя в НХЛ за «Предаторз» и в их фарм-клубе «Норфолк Эдмиралс». После четырех сезонов Джонатон Блум был обменян в «Миннесоте».

В общей сложности хоккеист сыграл в АХЛ 351 матч, а в Национальной хоккейной лиге провел 122 встречи.

Летом 2015 года Блум подписал контракт с «Адмиралом». Защитник отыграл три сезона, приняв участие в 142 матчах. На его счету 11 заброшенных шайб и 59 голевых передач.

За клуб хоккеист будет выступать под номером 26. Контракт рассчитан до завершения сезона-2017/18, сообщает пресс-служба ХК «Сочи».

Вернуться на ленту

Источник