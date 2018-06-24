ХК «Сочи» подписал контракт с защитником Сергеем Зборовским

С хоккеистом подписан контракт на два сезона.

Игрок оборонительной линии Сергей Зборовский родился в Москве, в начале карьеры сменил три школы — «Северную Звезду», ЦСКА и «Динамо». В сезоне 2013/14 защитник дебютировал в МХЛ за ХК МВД — молодежку «бело-голубых». Следующие четыре года он провел в Северной Америке. Играл в Западной хоккейной лиге за «Реджайну Пэтс». Летом 2015 года на Драфте НХЛ был выбран клубом «Нью-Йорк Рейнджерс» под общим 79-м номером.

Наиболее успешным для Сергея Зборовского стал сезон 2016/17. На клубном уровне он набрал 40 очков в «регулярке» и восемь баллов в плей-офф за «Реджайну», а первую часть чемпионата завершил с наилучшим показателем полезности в лиге — «плюс 72».

В составе молодежной сборной России Сергей Зборовский стал бронзовым призером чемпионата мира U20.

Летом 2017 года игрок подписал контракт новичка с «Нью-Йорк Рейнджерс». В АХЛ за «Хартфорд» хоккеист принял участие в десяти матчах, а в лиге Восточного побережья провел 47 игр за «Гринвилл» и набрал 17 результативных баллов, сообщает пресс-служба клуба.

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