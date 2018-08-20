ХК «Сочи» покинут два игрока

Клуб по соглашению сторон расторг контракты с Егором Морозовы и Никитой Лисовым.

Нападающий Егор Морозов выступал в клубе на протяжении четырех лет, за это время он принял участие в 128-ти матчах (12 шайб, восемь передач, «минус 21»).

Защитник Никита Лисов перебрался в состав «леопардов» в концовке предыдущего сезона, отыграв в девяти играх (0 очков, «минус 6»).

Руководство клуба и тренерский штаб благодарят игроков за совместную работу и желают им удачного продолжения карьеры, сообщает пресс-служба ХК «Сочи».

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