ХК «Сочи» получил от КХЛ 13,3 млн рублей

Континентальная хоккейная лига разделила между клубами деньги, вырученные от продажи телевизионных прав.

Совет директоров КХЛ по итогам сезона-2017/18 принял решение распределить между клубами-участниками чемпионата 349,5 млн рублей с НДС. Средства поделили с учетом посещаемости матчей в регулярном чемпионате.

По решению совета директоров Лиги, ХК «Сочи» получил 13 млн 383 тыс. рублей: 11,66 млн — часть средств, вырученных от продажи телевизионных прав и 1,7 млн — бонус за количество болельщиков на домашних матчах «леопардов».

Наибольший размер бонуса от Лиги по итогам прошлого сезона заработал казанский «Ак Барс» — 45,9 млн рублей, наименьший — ханты-мансийская «Югра», которая получила 7,6 млн рублей, сообщает РБК-Краснодар.

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