ХК «Сочи» пополнил бывший игрок НХЛ Юрки Йокипакка

Соглашение с 26-летним защитником рассчитано до конца сезона.

Свою карьеру Юрки Йокипакка начинал в «Ильвесе», воспитанником которого и является. От команды U16 игрок линии обороны дорос до основного состава.

Удачной игрой в чемпионате Финляндии защитник обратил на себя внимание скаутов клуба НХЛ «Даллас Старз». В первом сезоне в Северной Америке Йокипакка играл в АХЛ, и внес большой вклад в успех фарм-клуба «Далласа» — «Техас Старз». После этого он большую часть следующего сезона провел в основе «Даллас Старз», лишь 19 матчей отыграв в АХЛ за «Техас». В дальнейшем Йокипакка не спускался в АХЛ. Он продолжил карьеру в НХЛ за «Калгари Флеймз» и «Оттаву Сенаторз».

Всего в НХЛ защитник сыграл 150 матчей, забросив в них три шайбы и сделав 25 голевых передач, сообщает пресс-служба ХК «Сочи».

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