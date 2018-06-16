ХК «Сочи» пополнил форвард Станислав Бочаров

Соглашение с 26-летним хоккеистом рассчитано на один год.

Станислав Бочаров — уроженец Хабаровска и воспитанник детской школы «Амура». Карьеру нападающий начал в Казани, отыграл три сезона в «Ак Барсе-2», периодически вызывался в первую команду и в альметьевский «Нефтяник» из Высшей лиги.

Весь чемпионат 2009/10 Бочаров отыграл за «Барс» в Молодежной хоккейной лиге и уже на следующий год заслужил вызов в основную команду. Главное достижение сезона 2010/11 — золотые медали в Баффало на молодежном чемпионате мира.

Спустя год игрок снова часто менял команды: десять матчей за «Ак Барс», семь за «Нефтяник», 11 за «Барс» — и обмен в «Югру».

В сезоне 2012/13 Бочаров выступал только за «Югру». Из Ханты-Мансийска игрок линии атаки перебрался в Тольятти, затем в очередной раз оказался в Альметьевске и завершил сезон во Владивостоке.

Тольяттинская «Лада» вернулась в КХЛ в сезоне 2014/15, за волжан Бочаров отыграл четыре сезона, в последнем набрал 18 (5+13) очков.

Всего в Континентальной хоккейной лиге Станислав Бочаров провел 319 матчей (плюс восемь — в плей-офф), забросил 47 шайб и сделал 49 голевых передач, сообщает пресс-служба ХК «Сочи».

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник