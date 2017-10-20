ХК «Сочи» пополнил нападающий Вадим Хлопотов

Форвард перешел в команду южан из московского ЦСКА.

Хоккейные клубы заключили соглашение, по которому Вадим Хлопотов перешел в «Сочи». Армейцы получили денежную компенсацию. Соглашение рассчитано до 30 апреля 2018 года. Хоккеист будет играть под номером 14.

Вадим Хлопотов является уроженцем Нижнего Тагила, но считается выпускником школы ярославского «Локомотива». В этом клубе нападающий начинал свою взрослую карьеру. Он провел в Ярославле три с половиной сезона, на год уезжал в хоккейную лигу Онтарио.

Хлопотов играл за подмосковный «Атлант», московский ЦСКА, чеховскую «Звезду», «Сибирь», сообщает пресс-служба ХК «Сочи».

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