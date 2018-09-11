ХК «Сочи» предложил болельщикам отмечать дни рождения на хоккее

Клуб запускает специальную акцию для именинников.

Чтобы принять в ней участие, болельщик должен прислать на электронную почту fan@hcsochi.ru заполненную анкету (скачать) c указанием своих контактных данных. Крайний срок предоставления анкеты — за два дня до даты желаемого матча.

Необходимо, чтобы день рождения был либо за три дня до, либо через три дня после календарной игры. Пригласительные можно получить только на один из матчей.

При выполнении всех условий именинник при предъявлении паспорта сможет получить три билета на матч в кассе Дворца спорта «Большой». Возрастное ограничение акции — 14+, сообщает пресс-служба ХК «Сочи».

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