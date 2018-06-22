ХК «Сочи» примет участие в турнире имени Николая Пучкова

Соревнования пройдут в Санкт-Петербурге с 23 по 27 августа.

Состав участников изменился в сравнении с предыдущим розыгрышем. К неизменной четверке — СКА, «Сочи», «Йокериту» и «Северстали» — присоединились омский «Авангард» и китайский «Куньлунь Ред Стар».

Турнир в Петербурге пройдет по такой же схеме, как и Sochi Hockey Open. Команды сыграют неполный круг, каждый из участников проведет по четре матча.

«Леопарды» 23 августа встретятся с «Северсталью», 24-го сыграют с «Куньлунем», 26-го сразятся со СКА, а 27-го померяются силами с «Авангардом», сообщает пресс-служба ХК «Сочи».

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