ХК «Сочи» продлил контракт с ассистентом главного тренера Олегом Ореховским

Он продолжит работу с командой в сезоне 2018/19.

Олег Ореховский вошел в тренерский состав «леопардов» 16 сентября 2017 года и в штабе отвечал за работу с защитниками. Ранее он возглавлял «Витязь», а затем помогал главному тренеру в «Нефтехимике», сообщает пресс-служба ХК «Сочи».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ХК «Сочи» продлил контракт с Александром Акмальдиновым, тренером Яри Каарелой, вратарем Константином Барулиным, Шоном Коллинзом.

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