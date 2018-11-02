ХК «Сочи» проиграл «Автомобилисту» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Встреча состоялась 2 ноября в Екатеринбурге.

Уральская команда в первой трети матча обеспечила себе преимущество в две шайбы, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе сочинского клуба.

Во втором периоде «леопарды» превосходили соперника, но в атаке не хватало точных бросков. А к перерыву на счету хозяев матча было уже три гола.

В заключительной двадцатиминутке южане сумели сократить разрыв в счете, но в финале игры уральцы забросили еще одну шайбу в пустые ворота ХК «Сочи».

Игра завершилась со счетом 4:1. У «леопардов» единственный гол забил Юрки Йокипакка. У победителей отличились Найджел Доус с двумя шайбами, Стефан Да Коста и Анатолий Голышев.

ХК «Автомобилист» с 48 баллами лидирует в Восточной конференции. У «Сочи» в активе 25 очков в 25 играх, южане опустились на шестое место на Западе.

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