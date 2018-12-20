ХК «Сочи» проиграл на выезде «Витязю»

Встреча с подмосковной командой прошла 20 декабря в Подольске в рамках Континентальной хоккейной лиги.

В нынешнем регулярном чемпионате сочинцы должны встретиться с «Витязем» четыре раза, из этих игр два матча выиграла подмосковная команда. И на этот раз «леопарды» не смогли прервать неудачную серию игр с подольчанами.

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. У соперников хет-триком отличился нападающий Александр Семин. Шайбы в ворота «Витязя» забили на 54-й и 55-й минутах нападающие южан Роберт Росен и Владислав Калетник.

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