ХК «Сочи» проиграл Олимпийской сборной России — 3:4

В Сочи 6 августа состоялся матч турнира Sochi Hockey Open.
Игра прошла в рамках предсезонного хоккейного турнира. Матч завершился со счетом 3:4 в пользу гостей — Олимпийской сборной России.
«Леопарды» начали вести в счете с первой минуты матча. Но уже в конце первого периода соперники взяли реванш, а во втором — закрепили успех.
Шайбу в ворота Олимпийской сборной удалось закинуть Никите Щитову, Станиславу Бочарову и Александру Полунину.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», международный хоккейный турнир стартовал в Сочи 3 августа. ХК «Сочи» проведет еще одну игру в рамках турнира 7 августа. «Леопарды» встретятся с казанским «Ак Барсом».
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