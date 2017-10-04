ХК «Сочи» проведет рок-матч с музыкой и ирокезами

Игра пройдет в ледовом дворце «Шайба» 4 октября.

Болельщикам предлагают прийти на игру в косухах, кожаных штанах, футболках с названиями рок-групп, а также надеть перстни с черепами. Группа поддержки Sochi Queens выступит в нарядах, выполненных в стиле рок. Тематику поддержит и талисман Лео. В фойе арены всем желающим будут делать ирокезы.

Электрический музей Николы Тесла представит шоу с плазменными колбами и мини-трансформаторами. Гости смогут не только посмотреть, но и поучаствовать в экспериментах.

Запланировано выступление кавер-группы Culturo. Артисты исполнят рок-хиты.

Клуб и в дальнейшем планирует проводить тематические матчи, сообщает пресс-служба ХК «Сочи».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ХК «Сочи» 4 октября проведет матч с «Сибирью».

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