ХК «Сочи» сыграет с «Витязем» из Московской области

Для команды из Сочи матч — выездной и пройдет в Подольске.

Хоккеисты продолжают первую в сезоне выездную серию. Сегодня 12 сентября «леопардам» предстоит сыграть с «Витязем». В четырех предыдущих турах команды по два раза победили, потерпели столько же поражений. ХК «Витязь» уступил своим предыдущим соперникам — «Спартаку». Команда из Сочи не смогла обыграть СКА.

Таким образом, один из коллективов реабилитируется за прошлую неудачу. Матч начнется в 19:30.

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