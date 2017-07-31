ХК «Сочи» сыграет со сборной Канады на турнире в Санкт-Петербурге

Турнир имени Николая Пучкова состоится в северной столице с 14 по 17 августа.

Шесть команд разделили на две группы. После проведения группового этапа команды сыграют матчи за пятое, третье и первое места.

В группу «А» вошли хоккейные клубы СКА и «Сочи», а также сборная Канады. Группу «В» составили «Северсталь», «Йокерит» и СКА-Нева. «Леопарды» 14 августа сыграют со СКА и 15 августа — с канадцами, сообщает пресс-служба ХК «Сочи».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», хоккейный клуб «Сочи» в 2016 году стал серебряным призером турнира имени Николая Пучкова в Санкт-Петербурге.

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