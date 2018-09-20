ХК «Сочи» уступил «Автомобилисту» в домашнем матче

Игра прошла 19 сентября в ледовом дворце «Большом».

В первом периоде зрители не увидели интересных моментов. Но во втором появились голы. В середине игры счет открыл игрок хозяев Йоанн Овитю. Французский защитник отличился в большинстве. Все, что происходило дальше, нельзя назвать заслугой клуба из Сочи.

Егор Миловзоров на 37-й минуте восстановил равновесие. А в третьей части встречи шайба оказалась за воротами еще четыре раза. Франсис Паре, Дэн Секстон, Илья Крикунов, Стефан Да Коста — авторы голов. ХК «Сочи» не смог ответить.

«Пропустили один гол, второй, и все сломалось. Мы виноваты, нужно было улучшать нашу реализацию. Периодами мы играли неплохо, создавали моменты, нужно было забить. Тогда игра бы сложилась по-другому», — сказал игрок ХК «Сочи» Никита Щитов.

Итог — «Автомобилист» в гостях выиграл со счетом 5:1, тем самым продлив свою победную серию. Теперь она составляет восемь матчей. «Сочи» терпит пятое поражение в сезоне и второе подряд на своей арене.

Заключительный матч домашней серии пройдет 21 сентября в 19:30 против «Трактора» из Челябинска.

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