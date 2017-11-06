ХК «Сочи» уступил хабаровскому «Амуру»

Матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги прошел 6 ноября в Хабаровске.

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Олег Ли и Владислав Ушенин.

«Амур» одержал четвертую победу подряд. Хабаровский клуб поднялся на десятое место в таблице Восточной конференции, набрав 40 очков в 28 матчах. «Сочи» расположился на седьмой позиции на Западе, в активе команды 43 очка в 29 играх.

В следующем матче «Сочи» 13 ноября на выезде встретится с «Витязем» из Подольска, сообщает ТАСС.

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