ХК «Сочи» в День города пригласил Boney М и угостил болельщиков тортом

Матч южан против уфимского «Салавата Юлаева» 19 ноября открыло выступление группы Boney M.

Коллектив исполнил свои лучшие хиты.

«Это было весело — выходить на раскатку под Boney М. Перед началом, стоя в углу, я даже подпевал и немного пританцовывал. Определенно, это было хорошим опытом», — отметил игрок ХК «Сочи» Эрик О’Делл.

Билеты на такое шоу разошлись быстро: за день до матча в кассах их уже не было. Во дворец спорта «Большой» пришли рекордные 11,456 тыс. зрителей. Для того чтобы их порадовать, хоккеисты сделали многое. Под рев трибун в начале игры Эрик О’Делл вывел команду вперед.

«Атмосфера была действительно классной, давненько у нас такого не было. Это было очень захватывающе — играть перед столькими болельщиками, особенно в первом периоде. Заполненные трибуны нас зарядили с первых минут. Присутствие большого количества болельщиков нам помогало», — сказал Эрик О’Делл.

К сожалению, больше поразить ворота соперника хозяевам не удалось. Игроки «Салавата» отличились трижды и увезли в Уфу победу. Однако сочинцы уходили с матча в хорошем настроении. Все-таки матч получился по-настоящему праздничным. Помимо концерта и игры болельщики увидели насыщенную развлекательную программу в стиле диско. Поучаствовали в конкурсах, сразились в настольный хоккей, получили автографы от хоккеистов.

Для поклонников команды в этот день работали аниматоры, фотозоны, ярмарка продуктов питания и косметики от местных производителей. А любителям сладкого клуб приготовил еще один сюрприз: 30-килограммовый торт с фигурками хоккеистов, фотографиями Сочи и большой съедобной хоккейной шайбой.

Фоторепортаж с празднования Дня города в Сочи смотрите здесь.

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