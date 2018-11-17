ХК «Сочи» в домашнем матче обыграл «Северсталь»

Матч регулярного чемпионата КХЛ состоялся 16 ноября на льду дворца спорта «Большой» в Сочи.
Встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу южан. У «леопардов» отличились Сергей Шмелев и Эрик О’Делл.
ХК «Сочи» занял шестое место на Западе, у сочинцев 31 очко. «Северсталь» остался на предпоследней строчке с 19 баллами.
Следующие пять матчей «леопарды» проведут на выезде, а в «Большой» вернутся уже в декабре, сообщает пресс-служба клуба.
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