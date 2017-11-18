ХК «Сочи» в гостях одержал волевую победу над «Йокеритом»

Матч регулярного чемпионата КХЛ прошел 17 ноября в Хельсинки.

В первом периоде хозяева открыли счет, но вскоре гости отыгрались благодаря голу Кейси Уэллмана. Менее чем через две минуты финны вновь вышли вперед. Счет сравнял Алексей Цветков на старте третьего периода, а на 53-й минуте Павел Падакин забросил третью, победную шайбу в ворота «Йокерита».

Итог встречи — 2:3, сообщает «Чемпионат.com».

В турнирной таблице Западной конференции ХК «Сочи» занимает пятое место, у него 32 очка.

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