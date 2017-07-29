ХК «Сочи» в контрольном матче «всухую» обыграл «Металлург» — 4:0

«Леопарды» 29 июля провели с новокузнецким клубом заключительную контрольную игру перед стартом Sochi Hockey Open.

Счет в концовке первого периода открыл Симон Энеруд, сыгравший на добивании после нескольких попыток партнеров сделать бросок. Следующий гол пришелся на середину второй двадцатиминутки. В очередной раз «Металлург» оказался в меньшинстве, чем воспользовался Александр Титов – 2:0.

Исход матча был решен в заключительном игровом отрезке. «Металлург» оказался в двойном меньшинстве, и сначала Вадим Щегольков сделал счет 3:0, а затем Егор Морозов установил окончательные цифры на табло – 4:0.

Незадолго до финальной сирены произошла драка. Уже после игры по договоренности тренеров состоялась серия буллитов, в которой сочинцы реализовали все свои попытки, в то время как соперник так и не пробил Дмитрия Шикина.

Следующий этап подготовки к новому сезону для сочинцев — домашний турнир Sochi Hockey Open.

«Сталевары» находились в Сочи на предсезонном сборе, после него они отправятся на турнир в Нижний Новгород, сообщает пресс-служба ХК «Сочи».

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