ХК «Сочи» в первой игре после перерыва в чемпионате уступил «Салавату Юлаеву»

Матч КХЛ прошел 27 февраля в Уфе.

Хозяева льда в завершении первого отрезка встречи открыли счет. Линус Умарк преуспел в большинстве, бросив точно над щитком Константина Барулина. На 27-й минуте цифры на табло стали равными, гол реализовал Егор Морозов. Ближе к концовке второго периода хозяева снова смогли выйти вперед — бросок в дальний угол удался Йоонасу Кемппайнену — 2:1.

Ситуацию усугубил гол Владимира Ткачева на 46-й минуте. Итог — 3:1 в пользу «Салавата Юлаева», который выиграл у «Сочи» три матча из четырех в этом сезоне, сообщает пресс-служба южан.

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