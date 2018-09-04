ХК «Сочи» в первом матче сезона по буллитам уступил «Адмиралу»

Встреча КХЛ прошла 3 сентября в Сочи.

В составе хозяев шайбами отличились Юрки Йокипакка, Шон Коллинз, Олег Погоришный и Никита Точицкий.

У «Адмирала» забили Александр Мерескин, Владимир Бутузов, Василий Стрельцов, Кирилл Воронин. Основное время матча завершилось со счетом 4:4.

Дополнительное время не выявило победителя, а в серии буллитов сильнее оказался «Адмирал».

Встречу посетили 5 тыс. 237 зрителей.

«Сочи» продолжит домашнюю серию матчами с китайским «Куньлунем» и хабаровским «Амуром».

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