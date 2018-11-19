ХК «Сочи» в серии буллитов победил «Северсталь»

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги прошел 19 ноября в Череповце.

Счет в матче на 12-й минуте открыл игрок хозяев Игорь Гераськин. До перерыва гостям удалось не только отыграться, но и выйти вперед. По разу отличились Кирилл Беляев и Сергей Шмелев. Второй период остался за «Северсталью» — в ее составе шайбы забросили Иван Захарчук и Даниил Вовченко.

В заключительной трети Беляев реализовал буллит и восстановил равновесие, после чего команды еще по разу обменялись точными бросками. Александр Щербина вновь вывел вперед хозяев, а Юрки Йокипакка перевел игру в овертайм.

В дополнительное время голов не было, а в серии буллитов точнее оказались сочинцы. Решающий буллит реализовал Станислав Бочаров, сообщает «Чемпионат».

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