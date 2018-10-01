ХК «Сочи» в Хельсинки уступил местному клубу «Йокерит»

Завершающий матч выездной серии регулярного чемпионата КХЛ прошел 1 октября на «Хартвалл Арене».

В качестве основного вратаря на игре выступил 19-летний Петр Кочетков. Первую шайбу от соперников он пропустил уже на 12-й минуте. Неудачи преследовали «леопардов» в течение всего основного времени. Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев.

Нападающий «Йокерита» Йессе Йоэнсуу забросил три шайбы в ворота «Сочи», еще один гол — на счету нападающего Никласа Енсена. У южан отличились нападающий Эрик О´Делл и защитник Дамир Мусин.

«Йокерит» остался на первом месте в таблице «Запада», набрав 20 очков в 12 матчах: девять побед, один проигрыш в основное время и два — в овертайме. В активе «Сочи» все еще 13 баллов. У «леопардов» было четыре победы, одна победа в овертайме, два проигрыша по буллитам и один — в овертайме, а также пять проигрышей в основное время. Южане продолжают занимать шестую строчку конференции, сообщает пресс-служба ХК «Сочи».

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