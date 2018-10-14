ХК «Сочи» во втором матче выездной серии уступил «Ак Барсу»

Встреча состоялась 13 октября в Казани.

В составе «Сочи» была всего лишь одна корректировка: заболевшего Дамира Мусина в заявке сменил Александр Будкин. Место в рамке вновь было доверено Дмитрию Шикину.

ХК «Барсы на своем льду попытались с самого начала взять инициативу в свои руки. Счет мог открыть Станислав Бочаров, попавший в штангу уже на 1-й минуте встречи. Этот момент можно назвать самым опасным у ворот Эмиля Гарипова в стартовом отрезке матча.

В первой же смене второй двадцатиминутки отличился Роберт Росен. Бросок Юрки Йокипакки летел мимо ворот, но шайба попала в колено шведскому легионеру и залетела в сетку. Этот гол придал сил «леопардам», которые были близки к тому, чтобы сравнять счет. Но «Ак Барс» смог забить дважды в течение трех минут. Сперва партнеры вывели на бросок Даниса Зарипова, которому оставалось только попасть в пустые ворота, а затем в такой же ситуации оказался Владимир Ткачев — 4:1.

ХК «Сочи» попытался встряхнуть игроков, выпустив Константина Барулина вместо Дмитрия Шикина. Встреча закончилась со счетом 5:1.

Выездная серия «Сочи» завершится матчем в Нижнекамске, где команда сыграет 15 октября с «Нефтехимиком». Следующая игра в «Большом» состоится 19 октября. Игроки Сергея Зубова примут ЦСКА, сообщает пресс-служба ХК «Сочи».

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник