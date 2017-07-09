ХК «Сочи» запустит собственную билетную систему

Клуб совместно с компанией Ticket Soft завершает процесс ее внедрения.

Нововведение позволит болельщикам приобретать билеты и абонементы на домашние матчи «Сочи» на официальном сайте клуба и в кассах Дворца спорта «Большой» без комиссии. Ранее при покупке взимался сервисный сбор с каждого билета и абонемента.

Кроме этого, с вводом новой билетной системы болельщик сможет приобретать абонемент любой категории на любое доступное на арене место. Ранее такая возможность отсутствовала из-за ограничений внутри старой системы, сообщает пресс-служба ХК «Сочи».

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