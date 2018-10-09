ХК «Сочи» завершил домашнюю серию регулярного чемпионата КХЛ

По итогам игр на счету южан одна победа и два поражения.

По традиции, в дни матчей в «Большом» болельщиков ждет не только хоккей, но и концерты различных групп. А еще во время игр у гостей ледового дворца есть возможность сделать доброе дело. Например, поучаствовать в помощи одному из сочинских приютов для собак или поддержать всероссийскую акцию по экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию. Но самым важным для фанатов хоккея остается то, что происходит на льду.

Домашняя серия матчей ХК «Сочи» началась со встречи с одним из фаворитов турнира — СКА. Хоккеисты из Санкт-Петербурга отличились трижды, а сочинцы ответили только одной шайбой. Ее забросил Степан Старков.

«Здорово сработали партнеры. Я остался с шайбой один против вратаря и бросил. Я сразу знал, что будет гол», — сказал игрок ХК «Сочи» Степан Старков.

Вторую домашнюю встречу можно назвать одной из самых захватывающих в регулярном чемпионате КХЛ: к третьему периоду гости — хоккеисты минского «Динамо» — вели со счетом 3:1. Казалось бы, победа была у них в кармане. Но «леопардам» удался впечатляющий come back: на 52-й минуте Вадим Хлопотов отыграл одну шайбу, на 56-й Роберт Росен сравнял счет, а овертайме победу сочинцам принес Кирилл Капустин.

«Наверное, начали больше бросать. После переломного второго гола, когда мы забили, команда немного взбодрилась, освежилась. Мы поняли, что можем сделать все и забрать свои очки», — отметил игрок ХК «Сочи» Вадим Хлопотов.

Не ограничился основным временем и матч со следующим соперником, «Витязем». К концу третьего периода был счет 2:2. Судьба двух очков решилась в серии буллитов, где удача оказалась на стороне гостей.

В этой домашней серии сочинцы набрали три очка, теперь команду ждут три выездных матча. На домашний лед «леопарды» вернутся 19 октября. В этот день им предстоит сразиться с московским ЦСКА.

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