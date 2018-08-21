ХК «Сочи» завершил сборы в Чехии

Десять дней команда жила и тренировалась в городе Тршинец на льду местной «Верк Арены» и провела два спарринга с клубами местной экстралиги.

Сначала «леопарды» встретились с «Витковице». Первый период игры превратился для них в кошмар — 0:3. В начале второго тайма чехи забили еще, и только после этого подопечные Сергея Зубова завелись. Денис Мосалев, Эрик О’Делл и Кирилл Капустин сократили отставание сочинцев в счете до минимума. А в заключительном отрезке игры отличились Роберт Росен, Никита Точицкий и Дмитрий Шикин. 6:4 — волевая победа сочинцев.

На следующий день проходил матч с командой «Оцеларжи». Результативность в этой встрече оказалась в разы меньше, а первый период получился безголевым. Во второй 20-минутке команды обменялись голами: на шайбу чехов сочинцы ответили точным броском Шона Коллинза. После этого прицел у россиян сбился, а местный коллектив забил еще дважды — 3:1 в пользу соперника «леопардов».

Впереди у сборной — турнир имени Николая Пучкова в Санкт-Петербурге.

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