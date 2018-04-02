ХК «Сочи» завершил сезон встречей «День леопардов. Овертайм»

Встретиться с игроками и тренерским штабом южан пришли более 300 болельщиков. Они смогли пообщаться с игроками в неформальной обстановке, получить автограф и сделать совместное фото.

Кроме того, все участники спортивного праздника сыграли в интеллектуальную игру. Она была посвящена истории мирового хоккея и истории самого клуба «Сочи». Такой необычный формат встречи одобрили и поклонники «леопардов», и сами хоккеисты.

«Хорошее мероприятие. Самое главное, собрались все болельщики, игроки. Болельщикам радость и нам приятно, что столько человек пришло», — сказал игрок ХК «Сочи» Иван Ларичев.

«Слов нет. Очень хорошо! Вот так бы почаще! Перед игрой, после игры. Чтобы мы собирались с командой, общались. Это очень хорошо! Мы, болельщики, фанаты, очень рады», — рассказал болельщик ХК «Сочи» Владимир Залитко.

В честь десятилетия Континентальной хоккейной лиги шестерым игрокам «Сочи» вручены специальные медали «За верность лиги». Их получили хоккеисты, которые сыграли в КХЛ во всех десяти сезонах. Это вратарь Константин Барулин, защитники Никита Щитов и Вадим Хомицкий, а также нападающие Алексей Цветков, Андрей Иванов и Евгений Лапенков. Все они вместе с партнерами по команде продолжат тренироваться в Сочи до 6 апреля. После этого сочинцы уйдут в отпуск.

Следующая встреча болельщиков с командой состоится в начале августа на ежегодном турнире «Сочи хоккей оупен».

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