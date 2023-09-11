Хокан Фидан: Значимость коридора Восток-Запад возрастает с каждым днем

Значение коридора Восток-Запад возрастает с каждым днем. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на совместной пресс-конференции, состоявшейся в Астане с вице-премьером, министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеуном.

Он сообщил, что в ходе двусторонней встречи будут рассмотрены вопросы, связанные с важностью Востока- Обсуждался Западный коридор с Каспийским перевалом: «Кроме того, мы обсудили двусторонние отношения и сотрудничество в рамках Организации тюркских государств. Мы обменялись мнениями о борьбе с террористической организацией ФЕТО, которая является нашим общим врагом.