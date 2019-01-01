Дебош в бизнес-классе рейса Сочи — Москва 1 января устроил хоккеист.

Во время полета пассажир много выпил и ударил бортпроводницу, когда она отказала ему в очередной порции виски.

«Удалось установить личность задержанного за дебош мужчины. Им оказался известный российский хоккеист, играющий в России и за рубежом», — сообщил источник в службах аэропорта Воронежа.

Выяснилось, что нарушитель также подрался с соседом по креслу, сообщает «Интерфакс».

Самолет Сочи — Москва авиакомпании «Аэрофлот» сел на запасной аэродром Воронежа в 9:56, обратно в Москву вылетел в 11:45, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», рейс Сочи — Москва 1 января экстренно сел в Воронеже из-за пьяного пассажира.

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