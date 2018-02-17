Хоккеистам сборных России и США запретили пожимать друг другу руки на ОИ-2018

Это сделано в связи со случаями заболевания норовирусом.

Организационный комитет ОИ-2018 заменил рукопожатие капитанов до игры и послематчевое рукопожатие команд отбиванием кулачков.

Такие меры предосторожности неслучайны: по последним данным, норовирусом на Олимпиаде заразился 261 человек, среди которых есть и несколько спортсменов. Российских атлетов, правда, это не коснулось.

Матч между сборными России и США состоится 17 февраля и начнется в 15:10 по московскому времени, пишет «Российская газета».

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Олимпийские игры — 2018

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