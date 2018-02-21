Хоккеистки из России не смогли завоевать бронзу Олимпиады

Матч за третье место против команды Финляндии прошел 21 февраля.

Встреча закончилась со счетом 2:3 в пользу финок.

В составе проигравших отличились Ольга Сосина (23) и Людмила Белякова (47). У победительниц шайбы забросили Петра Ниеминен (3), Сюзанна Тапани (21) и Линда Вялимяки (33).

Российские хоккеистки заняли четвертое место на олимпийском хоккейном турнире, что стало лучшим результатом для команды на Играх в истории.

В финале, 22 февраля, сыграют сборные Канады и США, сообщает ТАСС.

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Олимпийские игры — 2018

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