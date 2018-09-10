Хоккеисты МХЛ посетили детский реабилитационный центр в Адлере

В центре для детей и подростков с ограниченными возможностями курс социальной реабилитации ежегодно проходят около 250 человек.

Отдельное внимание уделяется программам развития детей с нарушениями слуха, опорно-двигательного аппарата и аутизмом.

Нападающие МХЛ Николай Коваленко и Владислав Рыбаков приняли участие в совместных эстафетах. Музыкальный номер для гостей подготовили дети с нарушениями слуха.

В дар центру команда Молодежной хоккейной лиги передала настольные хоккейные игры и реабилитационное оборудование для организации занятий с детьми с двигательными нарушениями.

Ребята, побывавшие на встрече, получили подарки, сообщает пресс-служба министерства труда и социального развития Краснодарского края.

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