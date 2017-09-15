Хоккеисты «Сочи» дома разгромили рижское «Динамо»

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги прошел 14 сентября на ледовой арене «Шайба».

Счет открыли гости на первой минуте первого периода. Отличился Увис Балинскис. На десятой минуте Эрик О’Делл сравнял счет, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ХК «Сочи».

На 27-й минуте во второй части игры Вадим Хомицкий увеличил разрыв. В третьем периоде на 41-й минуте шайбу в ворота рижского «Динамо» отправил Симон Энеруд. На 44-й минуте О’Делл оформил дубль, а на 58-й минуте — хет-трик. Встреча завершилась со счетом 5:1.

Следующий матч «леопарды» проведут с «Торпедо» из Нижнего Новгорода. Игра состоится 16 сентября на ледовой арене «Шайба». Начало в 17:00.

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