Хоккеисты «Сочи» по буллитам уступили «Словану»

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги прошел 18 января в Сочи.

Первая и вторая двадцатиминутки оказались безголевыми. Счет открыли гости на 43-й минуте третьего периода. Отличился Марек Гецл. Через три минуты счет сравнял Шон Коллинз, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ХК «Сочи».

В дополнительной пятиминутке не было забито ни одной шайбы. Победитель должен был определиться в серии бросков. Из 12 буллитов был реализован лишь один. Точку в игре поставил Юрай Микуш. Встреча завершилась со счетом 1:2.

Следующий матч «Сочи» проведет дома 19 января. Южане встретятся с «Йокеритом».

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