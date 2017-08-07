Хоккеисты «Сочи» уступили в овертайме сборной Канады — 0:1

Матч прошел 6 августа в рамках чемпионата Sochi Hockey Open.

За первые 40 минут команды не смогли забить ни одной шайбы. В последней двадцатиминутке «леопарды» владели игровой инициативой, в том числе за счет быстрого выхода из зоны. Однако канадцы не позволили южанам забить.

Овертайм прошел в формате три на три. Гол в ворота «Сочи» забил Джесси Блэккер. Игра завершилась со счетом 0:1.

В рамках Sochi Hockey Open 7 августа состоятся еще два матча. Пекинский «Куньлунь» сыграет с магнитогорским «Металлургом», затем сборная России встретится с Канадой, сообщает пресс-служба ХК «Сочи».

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