Хоккеисты «Сочи» в Китае обыграли «Куньлунь»

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги прошел 4 ноября.

Счет открыли «леопарды» на первой минуте первого периода. Отличился Кейси Уэллман. Второй гол забил Алексей Цветков на 21-й минуте второй части игры. Через восемь минут южане укрепили свои позиции — шайбу в ворота хозяев отправил Эрик О’Делл.

На 39-й минуте Жильбер Брюле забил первый гол в пользу «драконов». Еще две шайбы игроки китайкого клуба Брэндон Дефацио и Лукас Лессио реализовали на 44-й и 48-й минутах соответственно.

За шесть минут до окончания третьего перида Андрей Иванов изменил счет в пользу «Сочи».

Встреча завершилась со счетом 3:4.

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