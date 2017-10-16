Хоккеисты «Сочи» в Минске обыграли «Динамо»

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги прошел 15 октября.

Первый период оказался безголевым. Счет открыли «леопарды» на 23-й минуте второй двадцатиминутки. Шайбу забил Кейси Уэллмэн. Через две минуты гол реализовал Иван Ларичев. На 28-й минуте разрыв в счете попытался сократить Джек Скилли.

В третьей части игры еще один гол южанам принес Юрки Йокипакка на 58-й минуте. Встреча завершилась со счетом 1:3.

Южане начнут домашнюю серию 22 октября. В этот день «леопарды» примут «Ладу» из Тольятти. Матч пройдет на ледовой арене «Шайба», сообщает пресс-служба ХК «Сочи».

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