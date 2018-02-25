Хоккеисты спели гимн РФ во время награждения золотыми медалями Игр-2018

Церемония состоялась 25 февраля в рамках Олимпийских игр в Пхенчхане.

Во время награждения под звуки олимпийского гимна хоккеисты команды олимпийских атлетов из России произносили слова гимна РФ.

Россияне стали девятикратными олимпийскими чемпионами. Последнюю до этого медаль сборная России выигрывала в 2002 году — тогда завоевали бронзу.

А последняя победа на Играх была одержана Объединенной командой СНГ в Альбервиле в 1992 году. До этого советская сборная семь раз побеждала на Олимпиадах: в 1956, 1964, 1968, 1972, 1976, 1984, 1988 годах, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в финале Олимпиады россияне в овертайме победили сборную Германии и завоевали золото впервые за 26 лет.

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Олимпийские игры — 2018

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