Хорватия предложила свои порты для экспорта украинского зерна

Хорватия предлагает сеть железных дорог и порты на Адриатике для перевозки украинского зерна по альтернативным маршрутам, поскольку это блокирует инициативу России по черноморскому зерну.

Об этом Хорватия заявила в ООН госсекретарь МИД Франо Матушич. Генеральная ассамблея на уровне министров обсудила ситуацию на временно оккупированных территориях Украины, пишет Укринформ.

“Хорватия – это новый экспорт украинского зерна, готовый помочь вам найти направления. “Хорватские железные дороги и порты на Адриатике являются одними из возможных альтернатив, – сказал он. – Вызывает опасность голода во многих странах”. народ с первых дней русского нашествия». Он заявил, что «Хорватия готова поддерживать Украину столько, сколько потребуется».