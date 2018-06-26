Хорватские футболисты вышли в 1/8 финала ЧМ-2018 с первого места в группе

Сборная Хорватии 26 июля в Ростове-на-Дону одержала победу над командой Исландии.

Счет на 53-й минуте открыл хорват Милан Бадель. У исландцев отличился Гильфи Сигурдссон на 75-й минуте с пенальти. Победный гол в составе хорватов забил Иван Перишич на 90-й минуте.

Сборная Хорватии, которая ранее уже обеспечила себе участие в плей-офф, заняла первое место в группе D. В 1/8 финала команда сыграет с датчанами, которые заняли второе место в группе С.

Сборная Исландии набрала одно очко и заняла четвертое место в группе. Исландцы завершили выступление на своем дебютном мировом первенстве, сообщает ТАСС.

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