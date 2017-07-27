Хрестин: футбол может стать одним из направлений событийного туризма в Геленджике

Мэр города-курорта считает, что туристов могут привлечь матчи местного «Спартака».

О перспективах развития такого направления Виктора Хрестина на пресс-конференции спросил журналист одного из краевых средств массовой информации.

«Мы действительно гордимся тем, что в Геленджике есть две футбольные команды, которые представляют город на краевом уровне. Стоит отметить, что обе команды состоят исключительно из местных игроков, ведь нашей молодежи нужны свои кумиры. Игры посещает большое количество людей. Причем это не только геленджичане, но и гости курорта. Поэтому не исключаю, что домашние матчи геленджикского «Спартака» могут стать одним из направлений событийного туризма», — сказал глава муниципалитета.

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